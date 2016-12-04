Выборы президента Узбекистана признаны состоявшимися
Выборы президента Узбекистана признаны состоявшимися, сообщил на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Мирза-Улугбек Абдусаломов.
По его словам, явка избирателей по состоянию на 11.00 местного времени составила 33,73 процента от общего списка.
Самые активные граждане оказались в Самаркандской области, к 11:00 на участках проголосовали 37,1 процента избирателей. На втором месте по активности идет Кашкадарьинская область, где явка составила 37,04 процента. В Ташкенте явка избирателей оказалась самой низкой - 25,2 процента.
В соответствии с законодательством для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовали 33 процента зарегистрированных избирателей, сообщает «РИА Новости».
Следующая новость ФСБ ликвидировали главаря отделения ИГ в Махачкале
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии