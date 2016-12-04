Выборы президента Узбекистана признаны состоявшимися, сообщил на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Мирза-Улугбек Абдусаломов.

По его словам, явка избирателей по состоянию на 11.00 местного времени составила 33,73 процента от общего списка.

Самые активные граждане оказались в Самаркандской области, к 11:00 на участках проголосовали 37,1 процента избирателей. На втором месте по активности идет Кашкадарьинская область, где явка составила 37,04 процента. В Ташкенте явка избирателей оказалась самой низкой - 25,2 процента.

В соответствии с законодательством для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовали 33 процента зарегистрированных избирателей, сообщает «РИА Новости».