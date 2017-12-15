Выборы президента России пройдут 18 марта

Решение о дате проведения голосования принято в Совете Федерации единогласно.

Глава конституционного комитета Андрей Клишас пояснил, что постановление о назначении выборов будет подготовлено сенаторами в ближайшие выходные. Оно будет опубликовано и вступит в силу 18 декабря, передает РИА «Новости».

Ранее в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что собирается баллотироваться на пост главы государства как самовыдвиженец. Для того, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты, ему необходимо создать инициативную группу из 500 человек и собрать не менее 300 тысяч подписей, отмечает «ТВ Центр».