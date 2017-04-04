Выборы президента России в 2018 году перенесены

В соответствии с действующим законом РФ выборы проводятся во второе воскресенье марта.

В Госдуме уже одобрили решение о совмещении дня выборов с днем присоединения к России Крыма – 18 марта, сообщает РБК.

Инициативу совместить выборы с днем присоединения Крыма уже поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Кремлю потребуется время, чтобы обдумать эту идею.

В дальнейшем же сенаторы предлагают изменить процедуру переноса выборов: если второе воскресенье является совмещенным, послепраздничным или рабочим днем в связи с переносом праздников, то день голосования переносится на третье воскресенье месяца.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в свою очередь заявил, что это попытка «подыграть» президенту Владимиру Путину.

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