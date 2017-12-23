На выборы главы государства от КПРФ пойдет Павел Грудинин

В результате тайного голосования на XVII предвыборном съезде ЦК КПРФ кандидатура директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина была выдвинута на выборы президента России.

Источник в партии рассказал «Интерфаксу»: «После подсчета результатов тайного голосования Павел Грудинин выдвинут кандидатом для участия в выборах президента РФ в 2018 году».

Уточняется, что против Грудинина проголосовали11 делегатов съезда.

Ранее Геннадий Зюганов сообщил, что возглавит предвыборный штаб КПРФ.