На выборы главы государства от КПРФ пойдет Павел Грудинин
В результате тайного голосования на XVII предвыборном съезде ЦК КПРФ кандидатура директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина была выдвинута на выборы президента России.
Источник в партии рассказал «Интерфаксу»: «После подсчета результатов тайного голосования Павел Грудинин выдвинут кандидатом для участия в выборах президента РФ в 2018 году».
Уточняется, что против Грудинина проголосовали11 делегатов съезда.
Ранее Геннадий Зюганов сообщил, что возглавит предвыборный штаб КПРФ.
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