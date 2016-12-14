Выборщиков в Колорадо обязали голосовать за Клинтон

Два суда в Колорадо обязали выборщиков штата голосовать за того кандидата в президенты США, который набрал наибольшее число голосов избирателей в данном штате.

Победу по количеству голосов в Колорадо одержала кандидат от демократов Хиллари Клинтон. Однако ряд выборщиков пытаются оспорить закон штата, на который ссылаются суды.

На голосовании коллегии выборщиков, которое состоится 19 декабря, они хотят отдать свои голоса не Клинтон, но и не Трампу. Выборщики намерены отдать свои голоса альтернативному кандидату от республиканцев, передает ТАСС со ссылкой на агентство AP. По их мнению, созданный прецедент побудит выборщиков в других штатах голосовать «по совести».

Недовольные решением судов выборщики уже подали апелляции, однако когда состоятся слушания, пока не известно.

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