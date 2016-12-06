Выборщик из Техаса отказался отдать свой голос за Трампа
Один из 38 выборщиков в американском штате Техас Крис Супрун отказался голосовать за Дональда Трампа при формальном утверждении победителя президентских выборов.
По его мнению, миллиардер не соответствует требованиям на должность главы государства и не достоин занимать пост президента. Супрун заявил, что президентские выборы в США еще не закончились и, несмотря на победу Трампа в штате по количеству голосов избирателей, он не может нарушить свой долг перед ними, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на американские СМИ.
По словам Супруна, он намерен отдать свой голос за одного из экс-кандидатов от республиканцев. Например, губернатора Огайо Джона Кейсика.
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