Выборщик от штата Мэн решил отдать голос Сандерсу вместо Клинтон

Майкл Шеперд, один из трех выборщиков от штата Мэн, заявил, что отдал свой голос Берни Сандерсу, а не кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.

«Итак, Хиллари Клинтон не станет президентом, ничего не могу с этим сделать. Я не сторонник Клинтон. Я представляю демократов. Я оставил свой голос за Сандерса», — цитирует РИА «Новости» запись, сделанную Шепердом на страничке в социальной сети twitter.

Ранее сообщалось, что 19 декабря проходит вторая стадия голосования на президентских выборах в США, результаты которого будут оглашены на Конгрессе США 6 января 2017 года.

Согласно данным сайта 270towin.com, который дает текущие результаты голосования с участков, 170 выборщиков уже проголосовали за Дональда Трампа, 83 – за Клинтон.

На выборах президента 8 ноября Трамп набрал 306 голосов выборщиков от штатов против 232 у демократа Хиллари Клинтон.