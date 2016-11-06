За два дня до выборов в США Клинтон сохраняет лидерство в президентской гонке

Кандидат от демократов Хиллари Клинтон продолжает удерживать лидерство в президентской гонке в США. Ее отрыв от республиканца Дональда Трампа составляет три процентных пункта.

Судя по последним данным соцопросов, свой голос за экс-госсекретаря готовы отдать 45% опрошенных, за миллиардера-республиканца — 42%. При этом велика доля американцев, высказывающих поддержку кандидатам, не представляющим ключевые партии. Кандидат от Либертарианской партии Гэри Джонсон заручился поддержкой 8% респондентов, а представитель Партии зеленых Джилл Стайн получила голоса 4% опрошенных.

Клинтон традиционно удерживает прочное лидерство среди избирателей из числа представителей национальных меньшинств и женщин. Среди мужчин-респондентов Клинтон опережает соперника лишь на один процентный пункт, сообщает РИА Новости.

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