За два дня до выборов в США Клинтон сохраняет лидерство в президентской гонке
Кандидат от демократов Хиллари Клинтон продолжает удерживать лидерство в президентской гонке в США. Ее отрыв от республиканца Дональда Трампа составляет три процентных пункта.
Судя по последним данным соцопросов, свой голос за экс-госсекретаря готовы отдать 45% опрошенных, за миллиардера-республиканца — 42%. При этом велика доля американцев, высказывающих поддержку кандидатам, не представляющим ключевые партии. Кандидат от Либертарианской партии Гэри Джонсон заручился поддержкой 8% респондентов, а представитель Партии зеленых Джилл Стайн получила голоса 4% опрошенных.
Клинтон традиционно удерживает прочное лидерство среди избирателей из числа представителей национальных меньшинств и женщин. Среди мужчин-респондентов Клинтон опережает соперника лишь на один процентный пункт, сообщает РИА Новости.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии