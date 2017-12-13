На выборах президента РФ явка не дотянет до 60%

Явка россиян на предстоящих президентских выборах может оказаться рекордно низкой.

Согласно опросу «Левада-центра», проведенному в декабре, точно примут участие в голосовании только 28%. Еще 30%респондетов «скорее всего» придут на избирательные участки.

Глава центра Лев Гудкова низкий интерес к выборам объясняет окончанием «крымского синдрома», падением материального уровня и вялостью избирательной кампании.

По мнению политологов, россияне н проявляют должной заинтересованности из-за отсутствия в выборах интриги. Они полагают, что для повышения явки Центризбирком может прибегнуть к поквартирному обходу. Кроме того, может быть задействован метод партийной мобилизации, при котором член партии, идущий на выборы, обязан привести с собой несколько человек, сообщает Ura.ru.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Дональд Трамп назвал Америку победительницей террористов

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО