На выборах президента РФ явка не дотянет до 60%

Явка россиян на предстоящих президентских выборах может оказаться рекордно низкой.

Согласно опросу «Левада-центра», проведенному в декабре, точно примут участие в голосовании только 28%. Еще 30%респондетов «скорее всего» придут на избирательные участки.

Глава центра Лев Гудкова низкий интерес к выборам объясняет окончанием «крымского синдрома», падением материального уровня и вялостью избирательной кампании.

По мнению политологов, россияне н проявляют должной заинтересованности из-за отсутствия в выборах интриги. Они полагают, что для повышения явки Центризбирком может прибегнуть к поквартирному обходу. Кроме того, может быть задействован метод партийной мобилизации, при котором член партии, идущий на выборы, обязан привести с собой несколько человек, сообщает Ura.ru.