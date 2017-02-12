На выборах президента в Туркменистане проголосовало более 97 % населения
Явка избирателей на выборах президента Туркменистана составила 97, 27%.
По данным РИА Новости со ссылкой на источник в Центральной избирательной комиссии, из 3 228 866 жителей страны на избирательные участки пришли 3 140 865 человек.
Всего во время выборов президента работали 2587 участков, 39 из них находились при дипмиссиях за рубежом.
Итоги избирательной кампании подведут не позднее, чем через семь дней.
Согласно новой конституции Туркменистана, президент будет находиться у власти семь лет вместо прежних пяти. Он должен быть не моложе сорока лет, не менее пятнадцати из которых жил и работал на территории родного государства.
Следующая новость В Москве разыскивают водителя BMW, избившего дворника
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии