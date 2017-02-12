На выборах президента в Туркменистане проголосовало более 97 % населения

Явка избирателей на выборах президента Туркменистана составила 97, 27%.

По данным РИА Новости со ссылкой на источник в Центральной избирательной комиссии, из 3 228 866 жителей страны на избирательные участки пришли 3 140 865 человек.

Всего во время выборов президента работали 2587 участков, 39 из них находились при дипмиссиях за рубежом.

Итоги избирательной кампании подведут не позднее, чем через семь дней.

Согласно новой конституции Туркменистана, президент будет находиться у власти семь лет вместо прежних пяти. Он должен быть не моложе сорока лет, не менее пятнадцати из которых жил и работал на территории родного государства.