На выборах президента США голосовали «мертвые души»

Политический советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер предоставил доказательства фальсификаций на президентских выборах, прошедших в Соединенных Штатах 8 ноября 2016 года.

- Белый дом предоставил огромное количество доказательств нарушений на выборах, речь идет о людях, зарегистрированных более чем в одном штате, о мертвых людях, зарегистрированных, чтобы голосовать, - отметил Миллер.

Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что собирается провести расследование фальсификаций на президентских выборах. По его мнению, миллионы голосов в результате махинаций были незаконно отданы кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон. Об этом сообщает интернет-издание «Народные новости».