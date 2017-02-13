На выборах президента США голосовали «мертвые души»
Политический советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер предоставил доказательства фальсификаций на президентских выборах, прошедших в Соединенных Штатах 8 ноября 2016 года.
- Белый дом предоставил огромное количество доказательств нарушений на выборах, речь идет о людях, зарегистрированных более чем в одном штате, о мертвых людях, зарегистрированных, чтобы голосовать, - отметил Миллер.
Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что собирается провести расследование фальсификаций на президентских выборах. По его мнению, миллионы голосов в результате махинаций были незаконно отданы кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон. Об этом сообщает интернет-издание «Народные новости».
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