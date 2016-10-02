На выборах президента Эстонии зарегистрирован всего один кандидат
В Эстонии в качестве кандидатов на выборы президента зарегистрировался только один кандидат – Керсти Кальюлайд. Она является представителем страны в Европейской счетной комиссии.
Выборы президента пройдут в Эстонии 3 октября, сообщает "Интерфакс". В стране главу государства определяет парламент. Предстоящие выборы станут повторными. 24 сентября Эстония попыталась выбрать лидера, однако ни один из кандидатов не набрал нужное число голосов.
Для победы Кальюлайд должна будет набрать не менее 68 голосов из 101 возможного.
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