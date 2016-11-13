На выборах президента Болгарии лидирует оппозиционер Радев
В Болгарии начали подводить итоги второго тура президентских выборов. Данные опросов на выходе с участков говорят о том, что лидирует генерал Румен Радев.
Оппозиционер, выдвинутый инициативным комитетом, возглавляемым партией социалистов БСП, набирает 58,1% голосов, его соперница Цецка Цачева - 35,3%. Чуть более 6 процентов избирателей проголосовали против всех.
Сегодня в Болгарии проходит второй тур президентских выборов. В нем участвуют генерал Радев и кандидат от правящей партии ГЕРБ, спикер парламента Цецка Цачева, сообщает РИА Новости.
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