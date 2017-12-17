На выборах в Клину тестируют КОИБы последней модификации

В 08:00 в Клину начались выборы в Совет депутатов городского округа.

На выборах предусмотрены все меры для прозрачности учета и подсчета голосов, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

На 22 участках были установлены КОИБы последней модификации, а еще на 70 впервые используются протоколы с QR-кодами.

Председатель регионального Избиркома Ирина Коновалова отметила, что если комплексы обработки бюллетеней пройдут проверку на голосовании в Клину, то их будут использовать на выборах президента России.

Голосование в Клину проходит по смешанной схеме. В Совет депутатов войдут 25 избранников: 15 мест распределятся по одномандатным округам и 10 – по партийным спискам.