На выборах в Грузии победу одерживает правящая партия
В Грузии завершились парламентские выборы. По данным опросов, проведенных около избирательных участков, побеждает правящая партия "Грузинская мечта".
Экзит-полы свидетельствуют, что у партии примерно 40 процентов голосов избирателей, сообщает «Интерфакс».
Бывшая партия власти "Единое национальное движение" (сторонники Михаила Саакашвили), получила 32,7 процента голосов.
Эксперты полагают, что в будущий парламент могут пройти, преодолев пятипроцентный проходной барьер, три-четыре партии. Точно будут в парламенте "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение".
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