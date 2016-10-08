На выборах в Грузии победу одерживает правящая партия

В Грузии завершились парламентские выборы. По данным опросов, проведенных около избирательных участков, побеждает правящая партия "Грузинская мечта".

Экзит-полы свидетельствуют, что у партии примерно 40 процентов голосов избирателей, сообщает «Интерфакс».

Бывшая партия власти "Единое национальное движение" (сторонники Михаила Саакашвили), получила 32,7 процента голосов.

Эксперты полагают, что в будущий парламент могут пройти, преодолев пятипроцентный проходной барьер, три-четыре партии. Точно будут в парламенте "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение".