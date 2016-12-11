На выборах главы Приднестровья лидирует Вадим Красносельский
По предварительным данным, в выборах президента Приднестровья лидирует спикер парламента Вадим Красносельский. За него проголосовали 69,8 процента граждан.
Данные приведены со ссылкой на результаты экзитполов, сообщает ТАСС. "По результатам экзитпола ВЦИОМ, на выборах президента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики большинство голосов набрал Вадим Красносельский", – говорится в сообщении ВЦИОМ, который проводил опрос.
Действующий глава Приднестровья Евгений Шевчук также принимает участие в выборах, его результат оценивают в 18,8 процента голосов. Явка на выборы превысила 56 процентов.
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