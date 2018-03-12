МО выбилась в лидеры РФ по индустриальным площадкам

Подмосковье заняло лидирующую позицию по числу индустриальных площадок в регионе.

В настоящее время в области существуют три особых экономических зоны. Из них самой лучшей в стране считается «Дубна». В ближайшее время власти региона планируют подать заявку на открытие четвертой зоны, которая будет располагаться в Кашире, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Мы нашли территорию, которая удачно сочетает сразу несколько факторов. Это и высококвалифицированные трудовые ресурсы, и уникальные условия по энергосбережению территории… Кашира также имеет удобное месторасположение с точки зрения логистики», - пояснил замглавы правительства области, министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев.

Отмечается, что к новой площадке проявили интерес уже шесть потенциальных резидентов.