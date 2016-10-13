В ООН выберут нового генсека

Сегодня в Организации объединенных наций состоятся выборы нового генерального секретаря. Ожидается, что Пан Ги Муна заменит бывший премьер-министр Португалии Антониу Гутерриш.

Для того чтобы избраться, Гутерришу необходимо набрать две трети голосов государств-членов ООН. Португальский политик является единственным кандидатом на этот пост.

Ожидается, что заседание с новым генсеком пройдет 19 октября. При этом официально вступление в должность запланировано на 1 января 2017 года. Пан Ги Мун пробыл на руководящей должности два пятилетних срока, сообщает НСН.