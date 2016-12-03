Вячеслав Шалевич попал в больницу
Народный артист РСФСР Вячеслав Шалевич госпитализирован в Москве. Накануне ему стало плохо на сцене.
Артиста доставили в одну из московских больниц из дома. Диагноз не уточняется.
1 декабря 82-летнему Шалевичу стало плохо на сцене Вахтанговского театра, ему вызвали скорую, врачи предложили ему госпитализацию, однако актер отказался и супруга увезла его домой, сообщает ТАСС.
Среди наиболее известных фильмов с участием Вячеслава Шалевича - "Капитанская дочка", "Три тополя на Плющихе", "Семнадцать мгновений весны", "Портрет Дориана Грея", "Мастер и Маргарита".
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