Вячеслав Фетисов открыл новую ледовую арену в Домодедово

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с депутатом Госдумы, хоккеистом Вячеславом Фетисовым присутствовал на открытии ледового комплекса «Легенда» в Домодедово.

Воробьев сказал: «Хочу пожелать, чтобы родители гордились своими девчонками и своими сыновьями, которые здесь будут заниматься. Спасибо строителям и всем, кто принимал участие».

Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Московской области, после церемонии открытия на льду новой арены состоялся хоккейный матч. Капитаном команды «Легенды СССР» стал знаменитый хоккеист Вячеслав Фетисов. В его команду вошел и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Их противником стала сборная «КомАр», куда вошли актеры кино и представители шоу-бизнеса. Первой шайбой в игре отличился губернатор Андрей Воробьев.