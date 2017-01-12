США ввели санкции против двух ведомств КНДР

Минфин США ввел экономические санкции против министерства труда и Госплана КНДР, сообщается на официальном сайте американского ведомства.

Как уточняется в документе, под персональные ограничительные меры попали министр государственной безопасности Ким Вон Хонг, сотрудники министерств государственной и общественной безопасности, а также ответственные за пропаганду сотрудники Трудовой партии Кореи.

В ноябре 2016 года члены СБ ООН единогласно одобрили резолюцию по введению новых санкций против КНДР, сообщает «Интерфакс».