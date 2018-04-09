В МО ввели ограничения на лов рыбы

Меры касаются рыбохозяйственных водоемов и вводятся на период нереста.

В частности, по 1 июня ограничен лов в водоемах-охладителях Шатурской ГРЭС и Электрогорской ГРЭС и по 10 июня – во всех остальных.

Ловля рыбы возможна только за пределами нерестовых участков поплавочными или донными удочками с берега. Каждому рыбаку разрешается иметь не более двух крючков, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Минэкологии области.