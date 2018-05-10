США ввели новые санкции против Ирана

США ввели новые ограничительные меры в отношении представителей Корпуса стражей исламской революции Ирана, а также трех компаний, имеющих отношение к Корпусу, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минфина США.

Отмечается, что решение США поддержало руководство ОАЭ, также приняв меры для ликвидации финансовой схемы Ирана. Согласно сообщению, под санкциями оказался Центральный банк Ирана.

В октябре 2017 года Тегеран пригрозил приравнять военных США к боевикам террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), если Штаты причислят КСИР к экстремистам, сообщает «ТВ Центр».