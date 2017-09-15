Введение НДС для онлайн-магазинов приведет к подорожанию товаров

Если власти России введут НДС для зарубежных интернет-магазинов, часть из них уйдут с отечественного рынка, а остальные поднимут цены.

Такого мнения придерживается советник президента по интернету Герман Клименко. Он согласен с тем, что условия для российских и зарубежных ритейлеров должны быть одинаковыми, но введение налога сопряжено со значительными трудностями. К тому же далеко не все из них захотят стать налоговыми агентами РФ.

Клименко отметил, что более предпочтительно снижение порога беспошлинной торговли для иностранных онлайн-магазинов. «Введение пошлины на товары выше какой-то цены выглядит гораздо, мне кажется, симпатичней — именно организационно. У НДС, на мой взгляд, нет никаких преимуществ, только затраты времени и организационные сложности, а пошлина — это крайне просто, - цитирует его РИА «Новости».

По словам Клименко, для приобретателей дешевых товаров ничего не изменится, а те, кто покупают дорогие, заплатят незначительно больше.

С инициативой введения НДС для зарубежных интернет-магазинов ранее выступила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). В направленном в кабмин законопроекте она предлагает установить налог в размере 15,25% от конечной цены товара.