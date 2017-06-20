Вузы получат гранты на дистанционное образование
Правительство России утвердило правила предоставления вуза субсидий на развитие дистанционного обучения. Соответствующее постановление пописано главой кабмина Дмитрием Медведевым.
Субсидии будут предоставляться из федерального бюджета. Учебные заведения должны будут использовать полученные средства на разработку программного обеспечения для онлайн-обучения, создание технологической инфраструктуры, государственных сервисов и интеграционных решений, сообщает «Экономика сегодня».
Ранее правительство разрешило иностранцам защищать диссертации в России на своем языке.
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