Вузы МЧС переведут на европейскую систему обучения к 1 сентября

Все вузы МЧС России с 1 сентября переведут на европейскую систему обучения, которая подразумевает четыре года бакалавриата и два года магистратуры.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС, глава ведомства Владимир Пучков подписал указ «О дополнительных мерах по повышению социальной защищенности, обеспечению комфортных условий труда и службы личного состава МЧС России».

Согласно документу, все высшие учебные заведения МЧС до 1 сентября завершат переход на двухуровневую систему образования. В МЧС считают, что это повысит уровень профессиональной подготовки будущих сотрудников МЧС.

Ежегодно по программам высшего образования в стенах учебных заведений МЧС обучается более 13 тысяч человек, а дополнительное профессиональное образование получают до 37 тысяч студентов.

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