Три ВУЗа в России больше не смогут принимать студентов

Рособрнадзор позаботился о том, что в России еще три ВУЗа не смогут принимать студентов для обучения.

Служба по надзору в сфере образования и науки приостановила действие образовательной лицензии негосударственного Московского областного гуманитарного университета, Уральского финансово-юридического института и красноярского филиала Университета российского инновационного образования.

Эти ВУЗы обязаны прекратить образовательную деятельность и перевести студентов в другие учебные заведения, отмечает Interfax.

Также лишена государственной аккредитации частная Международная академия бизнеса и новых технологий. Академия может продолжить прием студентов, но не сможет выдавать дипломы государственного образца и гарантировать отсрочку от службы в армии.