Вулкан задержал на Бали тысячи туристов
Тысячи отдыхающих не могут покинуть Бали из-за извержения вулкана Агунг.
Туристы продолжают прибывать в международный аэропорт индонезийского острова, но вылететь домой не могут из-за отмены сотен рейсов.
Полеты прекращены, поскольку пепел от вулкана достигает воздушного пространства над аэропортом. Прибывающие рейсы перенаправляются в Джакарту и Сингапур.
В общей сложности согласно данным зарубежных СМИ, на Бали заблокированы примерно 60 тысяч туристов, сообщает «Экономика сегодня».
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