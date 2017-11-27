Вулкан задержал на Бали тысячи туристов

Тысячи отдыхающих не могут покинуть Бали из-за извержения вулкана Агунг.

Туристы продолжают прибывать в международный аэропорт индонезийского острова, но вылететь домой не могут из-за отмены сотен рейсов.

Полеты прекращены, поскольку пепел от вулкана достигает воздушного пространства над аэропортом. Прибывающие рейсы перенаправляются в Джакарту и Сингапур.

В общей сложности согласно данным зарубежных СМИ, на Бали заблокированы примерно 60 тысяч туристов, сообщает «Экономика сегодня».