Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 7 километров

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил семикилометровый столб пепла, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Как отмечается в материале, пепловое облако протянулось к юго-западу от вулкана.

На пути распространения шлейфа расположен поселок Ключи Усть-Камчатского района, однако пеплопадов в населенных пунктах региона зарегистрировано не было, сообщает «Интерфакс».

Шивелуч — действующий вулкан на полуострове Камчатка в пределах Восточного хребта, расположен в 440 километрах от Петропавловска-Камчатского. Диаметр основания вулкана составляет 45-50 километров, а общая площадь составляет не менее 1, 3 тысячи квадратных километров.