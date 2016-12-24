Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 7 километров
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил семикилометровый столб пепла, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
Как отмечается в материале, пепловое облако протянулось к юго-западу от вулкана.
На пути распространения шлейфа расположен поселок Ключи Усть-Камчатского района, однако пеплопадов в населенных пунктах региона зарегистрировано не было, сообщает «Интерфакс».
Шивелуч — действующий вулкан на полуострове Камчатка в пределах Восточного хребта, расположен в 440 километрах от Петропавловска-Камчатского. Диаметр основания вулкана составляет 45-50 километров, а общая площадь составляет не менее 1, 3 тысячи квадратных километров.
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