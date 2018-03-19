Вулкан помог обращению викингов в христианство

Извержение вулкана Эльдгьяу в Исландии способствовало тому, что викинги отказались от язычества и приняли христианскую веру.

Точная дата этого природного явления ученым не известна. Следы пепла Эльдгьяу они обнаружили во льдах, сформировавшихся в 939 году нашей эры.

По словам специалистов Джорджтаунского университета (США), извержение было чрезвычайно мощным и спровоцировало заметные климатические изменения на территории Евразии. Они проявились в виде суровых зим и продолжительных летних засух на протяжении ряда лет.

Свидетельством влияния извержения вулкана на верования викингов ученые считают эпическую песню «Прорицание вельвы». В ней предсказана гибель старых богов в результате катаклизма и приход на их место единого бога. Прообразом этой катастрофы и могло быть извержение Эльдгьяу, сообщает издание Climatic Change.