Вулкан помог обращению викингов в христианство
Извержение вулкана Эльдгьяу в Исландии способствовало тому, что викинги отказались от язычества и приняли христианскую веру.
Точная дата этого природного явления ученым не известна. Следы пепла Эльдгьяу они обнаружили во льдах, сформировавшихся в 939 году нашей эры.
По словам специалистов Джорджтаунского университета (США), извержение было чрезвычайно мощным и спровоцировало заметные климатические изменения на территории Евразии. Они проявились в виде суровых зим и продолжительных летних засух на протяжении ряда лет.
Свидетельством влияния извержения вулкана на верования викингов ученые считают эпическую песню «Прорицание вельвы». В ней предсказана гибель старых богов в результате катаклизма и приход на их место единого бога. Прообразом этой катастрофы и могло быть извержение Эльдгьяу, сообщает издание Climatic Change.
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