Вулкан Карымский на Камчатке выбросил двухкилометровый столб пепла

На вулкане Карымский на Камчатке зафиксировали пепловый выброс на высоту 2 тыс. метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

В сообщении ведомства говорится: «С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился на пятнадцать километров в юго-восточном направлении от вулкана в Кроноцкий залив». На пути распространения пеплового шлейфа отсутствуют населенные пункты, пишет «РИА Новости».

Вулкану присвоили один из наиболее угрожающих - «оранжевый» - код авиационной опасности. Туристическим компаниям рекомендовали не организовывать туры в район вулкана.

Ранее стало известно, что на Камчатке активизировались вулканы Шивелуч и Ключевской. Сообщалось, что вулкан Ключевской выбросил столб на высоту до 5 км.