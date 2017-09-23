Вулкан Карымский на Камчатке выбросил двухкилометровый столб пепла
На вулкане Карымский на Камчатке зафиксировали пепловый выброс на высоту 2 тыс. метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.
В сообщении ведомства говорится: «С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился на пятнадцать километров в юго-восточном направлении от вулкана в Кроноцкий залив». На пути распространения пеплового шлейфа отсутствуют населенные пункты, пишет «РИА Новости».
Вулкану присвоили один из наиболее угрожающих - «оранжевый» - код авиационной опасности. Туристическим компаниям рекомендовали не организовывать туры в район вулкана.
Ранее стало известно, что на Камчатке активизировались вулканы Шивелуч и Ключевской. Сообщалось, что вулкан Ключевской выбросил столб на высоту до 5 км.
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