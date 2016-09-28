Вулкан на Камчатке дал о себе знать

Вулкан Шивелуч на Камчатке 28 сентября выпустил столб пепла на высоту 2,5 километра над уровнем моря, сообщили в МЧС края.

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), пепловый шлейф распространился в юго-восточном направлении на 25 километров от вулкана.

На пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют, облако распространяется в край Камчатского залива.