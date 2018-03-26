Вулкан Этна скоро «упадет» в море

Сицилийский вулкан Этна может упасть на дно Средиземного моря, заявил геолог Джон Мюррей из Открытого университета Уолтон-Холл в Великобритании.

По его словам, GPS-замеры указывают, что весь вулкан Этна скользит по склону в восточно-юго-восточном направлении со скоростью примерно 14 миллиметров в год.

«Это первый пример того, как падает весь активный вулкан», — сказал Мюррей, отметив, что Этната может обвалиться в любой момент.

Кроме того, ученые выяснили, почему положение жерл Этны постоянно меняется. Оказалось, что двигается не один склон горы, а вся Этна, на пути которого находится город Джарре, расположенный в 15 километрах от подножия горы.

В настоящий момент это движение не представляет угрозы для жизни сицилийцев, сообщает «РИА Новости».

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