Вучич поблагодарил Путина за поддержку
Новоизбранный президент Сербии Александр Вучич поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поддержку в ходе избирательной кампании.
Он заверил, что его политика будет направлена на сохранение дружеских отношений с Россией.
Ранее Вучич объявил о своей победе на президентских выборах в стране. К настоящему моменту известно, что за него отдали свои голоса более 57% пришедших на выборы граждан.
По словам экспертов, основной электорат Вучича составляют жители провинции, которые настроены на поддержание дружбы с РФ, передает «ТВ Центр».
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