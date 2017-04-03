Вучич поблагодарил Путина за поддержку

Новоизбранный президент Сербии Александр Вучич поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поддержку в ходе избирательной кампании.

Он заверил, что его политика будет направлена на сохранение дружеских отношений с Россией.

Ранее Вучич объявил о своей победе на президентских выборах в стране. К настоящему моменту известно, что за него отдали свои голоса более 57% пришедших на выборы граждан.

По словам экспертов, основной электорат Вучича составляют жители провинции, которые настроены на поддержание дружбы с РФ, передает «ТВ Центр».