Вучич объявил о своей победе на президентских выборах
Премьер-министр Сербии Александар Вучич объявил о победе на президентских выборах. По его словам, ему удалось набрать на 12% голосов больше, чем все конкуренты вместе взятые.
Вучич пообещал продолжить путь страны в ЕС союз и сохранить при этом добрые отношения с Россией и Китаем. Именно в КНР он намерен совершить свой первый визит в качестве главы государства., передает ТАСС.
Он также заверил, что новое правительство Сербии будет сформировано в ближайшие два месяца. «Оно будет иметь всю мою поддержку. Мы ожидаем еще большего экономического роста, роста зарплат и пенсий», - завил Вучич.
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