ВЦИОМ узнал об отношении россиян к аресту Улюкаева

Более половины россиян (54%) считают арест экс-главы МЭР Алексея Улюкаева показательной акцией. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

Он проводился 19-20 ноября в 130 населенных пунктах. В опросе участвовали 1600 человек в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

На сайте ВЦИОМ отмечается, что только треть респондентов считают арест бывшего министра проявлением реальной борьбы с коррупцией. Почти половина опрошенных (46%) отмечают результаты борьбы власти со взяточничеством, но реальными их считают только 13%. По мнению 33% респондентов, эти усилия незначительны.

Не видят реальных результатов борьбы с коррупцией 25% опрошенных, а 22% полагают, что ситуация только ухудшается.