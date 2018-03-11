ВЦИОМ: 69% россиян проголосуют за Владимира Путина

За действующего президента России Владимира Путина проголосуют от 69% до 73% россиян, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Электоральный рейтинг Владимира Путина, согласно опросным данным, - 69% (такова доля россиян, декларирующих свою готовность отдать голос за действующего президента)», - говорится в материалах исследования.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин наберет 7% голосов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский – 5%, представитель «Гражданской инициативы» Ксения Собчак – 2%, глава федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский – 1%, Сергей Бабурин от «Российского общенародного союза» - 1%, Борис Титов от Партии роста – менее 1%, Максим Сурайкин от «Коммунистов России» - менее 1%.

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров пояснил ТАСС, что в опросе присутствуют три дополнительных графы: «испорчу бюллетень», «затрудняюсь ответить» и «не пойду на выборы». Чтобы спрогнозировать результаты голосования, специалисты оставляют одну из граф – «испорчу бюллетень», а тех, кто не определился или не пойдет на избирательные участки, исключают.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.

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