США втрое сократят помощь Украине по линии Госдепартамента

В следующем году США планируют втрое по сравнению с 2016 годом сократить финансирование Украины по линии Госдепартамента, говорится в проекте бюджета американского внешнеполитического ведомства.

Согласно документу, в 2016 году на финансовую поддержку Украины было израсходовано 667 миллионов долларов, а в 2018 году запланировано выделить Украине менее 204 миллионов долларов.

Речь идет о предоставлении финансирования по проектам в сфере образования, здравоохранения и поддержки инвалидов, сообщает «Интерфакс».