США втрое сократят помощь Украине по линии Госдепартамента
В следующем году США планируют втрое по сравнению с 2016 годом сократить финансирование Украины по линии Госдепартамента, говорится в проекте бюджета американского внешнеполитического ведомства.
Согласно документу, в 2016 году на финансовую поддержку Украины было израсходовано 667 миллионов долларов, а в 2018 году запланировано выделить Украине менее 204 миллионов долларов.
Речь идет о предоставлении финансирования по проектам в сфере образования, здравоохранения и поддержки инвалидов, сообщает «Интерфакс».
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