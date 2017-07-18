США втридорога продают Украине металлургический уголь

Отчет Министерства энергетики США показал, что цены на американский уголь для поставок на Украину за год выросли в три раза.

В январе-марте 2017 года Украина закупала уголь по 206 долларов за тонну, хотя цена за аналогичный период в 2016 году составила 71 доллар.

Тем не менее, объемы поставок угля в Украину возросли с 355 тысяч тонн за первые месяцы прошлого года до 865 тысяч тонн — в текущем.

Для сравнения, Норвегия закупила в первые три месяца 2017 года у США уголь за 125 долларов за тонну, а в 2016-м — за 140 долларов.

Президент Украины Петр Порошенко продолжает настаивать на нежелании покупки угля в Донбассе, отмечает RT.