Второй самописец Ту-154 поднят со дна Черного моря

Минобороны РФ сообщило об обнаружении второго бортового самописца самолета Ту-154, рухнувшего в Черное море через 20 минут после взлета.

- Менее получаса назад обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154, - сказали в Минобороны России, отметив, что поисковая операция идет круглосуточно.

В поисковой операции задействованы 45 кораблей и судов, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов, 5 вертолетов и беспилотная авиация.

Ранее спасатели обнаружили в районе авиакатастрофы 15 тел погибших и 239 фрагментов тел жертв трагедии.

25 декабря утром Ту-154 потерпел крушение в районе Сочи. Самолет упал спустя две минуты после вылета. Поиски обломков ведутся в Черном море. На борту находилось 92 человека, среди которых журналисты «Первого канала», «НТВ» и телеканала «Звезда», ансамбль песни и пляски имени Александрова и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Артисты летели в Сирию, чтобы поздравить российских военнослужащих в новогодними праздниками.Об этом сообщает "Интерфакс".