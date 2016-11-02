Второй тур президентских выборов в Молдавии состоится 13 ноября
Центральная избирательная комиссия Молдавии подтвердила дату проведения второго тура президентских выборов, они назначены на 13 ноября 2016 года.
На своем заседании 2 ноября ЦИК также утвердил результаты первого тура выборов. В соответствии с официальными данными победили лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон (47,98 процента), выступающий за восстановление стратегического партнерства с Россией, и глава Партии действия и солидарности Майя Санду (38,71 процента), ставшая единым кандидатом от проевропейских партий, включая правящую в стране Демократическую партию Молдавии, - сообщает ТАСС.
Оба кандидата признали результаты первого тура выборов и начали подготовку ко второму туру.
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