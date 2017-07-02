Второй этап «Тур де Франс» завершился победой немца Марселя Киттеля

Немец Марсель Киттель одержал победу на втором этапе велогонки «Тур де Франс», стартовавшем в немецком Дюссельдорфе и закончившемся в бельгийском Льеже.

Киттель из команды Quick Step сумел преодолеть расстояние в 203,5 километров за 4 часа 37 минут и 6 секунд. Второе место в гонках занял француз Арно Демар из команды FDJ, третьим стал Андре Грайпель из Lotto Soudal, сообщает ТАСС.

Таким образом, Киттель одержал десятую победу в гонках «Тур де Франс» и вошел в число 32-х велосипедистов, которые более 10 раз выигрывали в этих соревнованиях.

Другим известным рекордсменом является российский путешественник Федор Конюхов, который летом прошлого года в ходе кругосветного полета на тепловом аэростате установил тройной мировой рекорд: по минимальному времени путешествия (268 часов 20 минут), максимальной дистанции перелета (35 168 км) и максимальной высоте полета (около 10,6 тысяч метров). В память об этом путешествии сохранилась рамка с фрагментом воздушного шара и личным автографом Конюхова.