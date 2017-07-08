Второй день саммита G20 открылся встречей Путина с Меркель и Макроном

В немецком отеле «Атлантик» началась встреча лидеров трех стран: президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и французского президента Эммануэля Макрона.

Как уточняет Газета.ru, встреча глав государств проходит за рабочим завтраком. Предполагается, что стороны обсудят актуальные вопросы саммита G20 и ряд международных проблем с акцентом на стабилизации ситуации на Украине.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров поделился итогами встречи Путина и американского президента Дональда Трампа. Он рассказал, что лидеры двух стран достигли договоренностей по четырем основным направлениям: по Сирии, Украине, КНДР и борьбе с терроризмом.