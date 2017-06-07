Уже у второго ставленника Владимира Груздева возникли проблемы с законом

Тульский СКР 6 июня 2017 года возбудил уголовное дело против Артура Контрабаева —бывшего главы Министерства по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ — «Превышение должностных полномочий». Кантрабаева и «иных неустановленных лиц администрации Тульской области» обвиняют в необоснованном расходовании не менее 13 миллионов рублей бюджетных средств в 2013 году. В рамках расследования уже проводятся обыски по местам жительства фигурантов дела.

Бывший подающий надежды рядовой программист Контрабаев — очевидная креатура лично г-на Груздева. Любопытен уже сам факт того, что Артур Контрабаев, который родом из Челябинска, в 26 лет стал министром в Тульской области. Более того, по завершению работы на посту министра 22 июня 2015 года, Контрабаев уже 1 июля становится генеральным директором «Модного континента» — крупнейшей торговой сети в России, принадлежащей, как известно, Владимиру Груздеву. Что связывает этих людей? Прорваться в коридоры власти в столь цыплячьем возрасте без должного чиновничьего опыта, можно только имея тесные личные или родственные связи.

Становится очевидно, что государственные средства бывший министр по информатизации вряд ли расходовал без ведома и «благословения» старшего коллеги. Разумно было бы предположить, что и пост в «Модном континенте» Контрабаевполучил не потому, что у него с бывшим губернатором сложились просто хорошие отношения. Возможно — это награда Контрабаевуза некие особые заслуги на министерском посту лично перед Груздевым. Но уже в начале 2016 года Контрабаев бежал во Вьетнам, и, судя по всему, решил остаться там навсегда, прекрасно понимая риск пребывания на Родине.

Артур Контрабаев — уже второй ставленник бывшего губернатора Тульской области, который становится фигурантом уголовного расследования. Первым стал Максим Мищенко — бывший заместитель министра внутренней политики и развития местного самоуправления Тульской области. Его признали виновным в мошенничестве и приговорили к 2,5 годам колонии. Он, как известно, также был одним из ближайших соратников Груздева — они вместе приехали в Тулу из Москвы.

Ну а что же сам Владимир Сергеевич? После ухода с поста губернатора 2 февраля 2016 года Груздев, который и так уже входил в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes, стал внезапно богаче еще на 200 миллионов долларов. Сейчас его состояние оценивается в 750 миллионов долларов — почти миллиардер. Каким образом Груздеву удалось не просто сохранить, но еще и увеличить свои капиталы за время работы на государственным посту?

Причем свое богатство бывший губернатор совершенно не скрывает: в начале весны в сети разразился крупный скандал, когда итальянская пресса выяснила, что Груздев приобрел своей жене виллу на Сардинии за 25 миллионов евро.

Сейчас же Владимир Груздев занимает пост председателя правления Ассоциации юристов России. Каким образом чиновник-олигарх с такой проблемной репутацией смог стать председателем организации, в которую входят, к примеру, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и генеральный прокурор РФ Юрий Чайка?

Ответы на все эти вопросы можно получить одним способом: нужно, чтобы против самого Владимира Груздева начались следственные действия. И есть все основания предполагать, что ждать этого момента долго не придется.