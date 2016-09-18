На второе место в парламенте РФ претендуют КПРФ и ЛДПР
Согласно данным экзит-поллов, "Единая Россия" получает 44,5 процента голосов избирателей, второе место занимает ЛДПР с 15,3 процента. КПРФ набирает 14,9 процента. Подсчет голосов продолжается.
По предварительным данным, "Справедливая Россия" на выборах в федеральный парламент набирает 8,1 процента голосов избирателей, сообщает ТАСС.
– Весь день, с самого утра они шли голова к голове. На 20:00 мск ЛДПР все-таки немного опережала КПРФ, – рассказал глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
18 сентября в России проводился единый день голосования. Выборы в парламент прошли по смешанной системе: 225 депутатов баллотируются по партийным спискам, и еще 225 – по одномандатным округам.
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