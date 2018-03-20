Вторник стал самым теплым днем в Москве с начала года

Впервые в 2018 году температура воздуха в Москве поднялась выше плюс 5 градусов, рассказала ведущий специалист центра «Фобос» Елена Волосюк.

По ее словам, в 15.00 на метеостанции ВДНХ бла зафиксирована температура плюс 4,7 градуса. В центре Москвы воздух прогрелся до плюс 5,3 градуса.

«Совершенно очевидно, что так тепло в этом календарном году еще, конечно, у нас не было», — сказала Волосюк.

В 1990 году воздух в Москве прогревался до плюс 16,8 градуса, сообщает «РИА Новости».

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