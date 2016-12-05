Вторая женщина-медик скончалась от полученных ран при обстреле госпиталя в Алеппо

Получившая тяжелые ранения при обстреле госпиталя в сирийском Алеппо российская военнослужащая-медик скончалась от ран. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

- Российская военнослужащая-медик, получившая тяжелые ранения в результате артиллерийского обстрела боевиками «оппозиции» приемного отделения госпиталя Минобороны РФ в Алеппо, погибла от полученных ран. Российские и сирийские медики предприняли все, что было в их силах, для ее спасения. Однако тяжелые ранения оказались несовместимыми с жизнью, - цитирует Конашенкова ТАСС.

По словам генерал-майора, в настоящее время медики бьются за жизнь тяжело раненного российского детского врача-педиатра.

Ранее Конашенков сообщил о гибели одного российского медика и ранении еще двух врачей, заявив, что «оппозиция» нанесла артиллерийский удар по госпиталю, совершенно точно зная его координаты, которые были переданы боевикам «партнерами» из коалиции по борьбе с терроризмом.