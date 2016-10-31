Вступили в силу расширенные санкции Украины против России

Сегодня в силу вступает документ о расширенных антироссийских санкциях со стороны Украины. В нем указан увеличенный список компаний и физлиц, к которым применяются ограничения.

Указ президента Украины Петра Порошенко вступает в силу 31 октября текущего года и уже отмечен как "действующий", сообщает "Коммерсантъ". Ранее сообщалось, что украинские власти расширили список антироссийских санкций, теперь в него входят ключевые платежные системы и компания "Русал".

Известно, что список внесены 167 предприятий, среди которых «Рособоронэкспорт», «КамАЗ», «ЮТэйр». Кроме того, ограничения распространяются на 335 человек, среди которых глава Чечни Рамзан Кадыров, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и многие другие.