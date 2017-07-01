Вступил запрет на продажу пива в полимерной таре объемом более 1,5 литра

С 1 июля в России запрещена розничная продажа пива и прочей алкогольной продукции в пластиковой упаковке (ПЭТ) более 1,5 литра.

Запрет на производство и реализацию пива в таких упаковках для оптовиков начал действовать с января нового года. Штрафы за несоблюдение этого закона для компаний составляют от 300 до 500 тысяч рублей, а для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч, сообщает «Интерфакс».

Директор по корпоративным отношениям компании Heineken Кирилл Болматов назвал закон «компромиссным вариантом, который, хоть и нанесет пивоваренной отрасли ущерб, все же не убьет ее».

Напомним, что закон «О внесении изменений в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» был принят в июне прошлого года. До июля этого года было разрешено распродать остатки алкогольной продукции, произведенной в таре объемом более 1,5 литра в розничных сетях.

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