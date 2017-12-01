Вступил в силу запрет на госзакупки импортной мебели

С 1 декабря в России начал действовать запрет на приобретение импортной мебели для государственных и муниципальных нужд.

Согласно распоряжению, подписанному главой правительства России Дмитрием Медведевым, в рамках госзакупок должна приобретаться мебель, произведенная в РФ или странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Запрет на импортную мебель установлен в целях поддержки отечественных производителей и защиты внутреннего рынка России, сообщает «Экономика сегодня».