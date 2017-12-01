Вступил в силу запрет на госзакупки импортной мебели
С 1 декабря в России начал действовать запрет на приобретение импортной мебели для государственных и муниципальных нужд.
Согласно распоряжению, подписанному главой правительства России Дмитрием Медведевым, в рамках госзакупок должна приобретаться мебель, произведенная в РФ или странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Запрет на импортную мебель установлен в целях поддержки отечественных производителей и защиты внутреннего рынка России, сообщает «Экономика сегодня».
Следующая новость Британцы подали в суд на Google
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии